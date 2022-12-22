Sultanlar Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta cuma günü tek maçla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sultanlar Ligi'nde 12. hafta heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2022 14:11
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın ilk maçı cuma günü oynanacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Cuma:

14.00 İlbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)

24 Aralık Cumartesi:

14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Sarıyer Belediyespor (ASKİ Atatürk)

25 Aralık Pazar:

14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT (Mimar Sinan)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Karaçayır)

17.00 Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Başkent)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ