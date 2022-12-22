Sultanlar Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın ilk maçı cuma günü oynanacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Cuma:
14.00 İlbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)
24 Aralık Cumartesi:
14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Sarıyer Belediyespor (ASKİ Atatürk)
25 Aralık Pazar:
14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT (Mimar Sinan)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Karaçayır)
17.00 Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Başkent)
Ligde haftanın programı şöyle:
Cuma:
14.00 İlbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)
24 Aralık Cumartesi:
14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Sarıyer Belediyespor (ASKİ Atatürk)
25 Aralık Pazar:
14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT (Mimar Sinan)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Karaçayır)
17.00 Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Başkent)
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