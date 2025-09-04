Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sürüyor

Tekirdağ'da düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları devam ediyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona, 8 ülkeden 34 kulüp ve 254 yelkenci katılıyor.Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Ukrayna, Tacikistan ve Rusya'dan gelen sporcular, yarışların üçüncü gününde Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında optimist kategorisinde mücadele ediyor.Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, dün gerekli rüzgarın olmamasından dolayı yarışların yapılamadığını söyledi.Bugün rüzgarın yarış için elverişli olduğunu aktaran Uzel, "Bugün sporcular denize açılıp mücadele edecek. 3 yarış gerçekleştirmek istiyoruz. 254 yelkenci dereceye girmek için yarışacak. Yarından gerçekleştirilecek yarışlarla organizasyonu tamamlayacağız." dedi.Milli yelkenci Ahmet Arel Barut da yarışların çok heyecanlı geçtiğini, kürsüde yer almak istediğini dile getirdi.Organizasyon, yarın sona erecek.