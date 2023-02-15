Süleyman Hurma'nın babası vefat etti

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma, vefat etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süleyman Hurma'nın babası vefat etti
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15 Şubat 2023 14:33
VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma hayatını kaybetti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziya Hurma'nın cenazesinin bugün Tuzla Yıldız Cami'nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceğini belirtti.

Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma, bir süredir tedavi görüyordu. Merhumun cenazesine teknik ekip ve futbolcular da katılacak.

TFF'DEN TAZİYE

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Asbaşkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ziya Hurma'ya Allah'tan rahmet, Sayın Süleyman Hurma, ailesi, yakınları ve Fatih Karagümrük camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

 
 
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