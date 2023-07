Sude Yaren Uzunçavdar: 'Hedefimiz altın madalya'

3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.



Alt yaş kategorilerinden itibaren milli takım formasını giyen, alt yaşlarda dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden, İslami Dayanışma Oyunları ile grand prix şampiyonlukları yaşayan Sude Yaren Uzunçavdar, milli takım antrenörü olan babası Serkan Uzunçavdar'ın desteğiyle olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor. 17 yaşındaki sporcu, hedeflerini gerçekleştirmek için babasıyla birlikte yoğun çalışıyor.



Sude Yaren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Oyunları'na hazırlanırken hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Altın madalyayı kazandığımda duygularım çok yoğundu. Gerçekten o an çok mutluydum. Aynı zamanda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğim için kendimle gurur duyuyordum." diye konuştu.



Avrupa Oyunları'nın hazırlık sürecinin çok zor geçtiğini söyleyen milli tekvandocu, "Milli takım kampları oldu. Çok yoğun şekilde çalıştık. Onun öncesinde de Dünya Şampiyonası vardı. Yılın başından beri bu maçlara hazırlanıyorduk. Bu yüzden bu dönem benim için çok yoğun geçti." ifadelerini kullandı.



"Grand prix organizasyonunda şampiyonluk elde eden en genç sporcu oldum"



Sude Yaren, uzun yıllar sonra milli takıma seçilen en genç sporcu olduğunu aktararak, "16 yaşımda milli takıma (büyükler) seçilmem büyük başarılar kazanmamı sağladı. Bu sayede grand prix (2022 Suudi Arabistan) organizasyonunda şampiyonluk elde eden en genç sporcu oldum. Erkenden çok büyük başarılar kazandım. Bu, benim için çok büyük bir gurur." değerlendirmesinde bulundu.



Paris, Çin ve İngiltere Grand Prix turnuvalarında şampiyon olmak istediğini söyleyen genç sporcu, "Hedefim her maçı kazanmak. Olimpiyatlarda da ülkemize altın madalyayı getirmek istiyorum. Bu çok zor bir süreç ama ben başarabileceğime inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.



"İşin içine duygusallık girince zor oluyor ancak profesyonelliğimizi koruyoruz"



Babası Serkan Uzunçavdar'ın antrenörü olmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren milli tekvandocu, "Ailemin beni desteklemesi çok büyük avantaj. İşin içine duygusallık girince zor oluyor ama biz profesyonelliğimizi koruyoruz." dedi.



Bu sporu seçmesinde ailesinin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Sude Yaren, "Ben spor salonunda büyüdüm. Seçme şansım olmadı ama olsa yine tekvandoyu seçerdim. Doğduğumdan beri bu sporun içindeyim ve bundan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.



"Hedefimiz, 2028 Olimpiyatları'nda iki kız kardeş olarak tarih yazmak"



Sude Yaren, kendisi gibi tekvandocu olan kardeşi Sıla Irmak'tan da umutlu olduğunu söyleyerek, "Ben çok büyük başarılara imza attım ama kardeşimin beni geçeceğini düşünüyorum. Kardeşimde olimpiyat şampiyonu olacak kapasiteyi görüyorum. Hedefimiz, 2028 Olimpiyatları'nda iki kız kardeş olarak ülkemize altın madalya getirip tarih yazmak. Kardeşime ve kendime inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Çok yoğun olduğunu belirten ay-yıldızlı tekvandocu, "Sürekli kamplardan kamplara gidiyoruz. Şu an bir boşluğum var. Biraz dineleceğim ve tatil yapacağım. Sonrasında da grand prix organizasyonlarına daha iyi bir şekilde katılacağım." şeklinde sözlerini tamamladı.