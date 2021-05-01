Suat Serdar, Galatasaray'ı takibe aldı

Bundesliga'da Schalke ile küme düşen Suat Serdar, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı

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Suat Serdar, Galatasaray'ı takibe aldı
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01 Mayıs 2021 10:28
Bundesliga'da Schalke forması giyen Suat Serdar, Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hareketi sarı-kırmızılı takımın taraftarlarını heyecanlandırdı. Suat Serdar'ın adı daha önce de sık sık Galatasaray ile anılmıştı.

Suat Serdar'ın Schalke ile olan sözleşmesi 2022'ye kadar devam ediyor. Suat, 2018 yılında Mainz'den 11 milyon euro bonservisle Schalke'ye transfer olmuştu. Serdar, bu sezon çıktığı 25 maçta 2 gol ve 2 asistle takıma katkı yaptı. Suat Serdar'ın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.





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