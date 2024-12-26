Suat Hekimoğlu'na Trabzon'da coşkulu karşılama!

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Trabzon Havalimanı'nda hemşehrileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Suat Hekimoğlu'na Trabzon'da coşkulu karşılama!
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26 Aralık 2024 23:54
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Dünya boksunda Türkiye'nin adı her zaman var, bundan sonra daha çok olacak inşallah. Kazanan Türk boksu oldu." dedi.

Federasyonun 6. olağan ve 8. mali genel kurulunda başkanlığa seçilen Hekimoğlu, Trabzon Havalimanı'nda hemşehrileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Hekimoğlu, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, "2019 yılında 27 oyla kaybetmiştim, şimdi 27 oy farkla kazandım. Tarih tekerrürden ibarettir." diye konuştu.

Seçim sürecine ilişkin görüşlerini aktaran ve sonucun Türk boksuna hayırlı olmasını dileyen Hekimoğlu, sorunları aşmak için çok çalışacaklarını anlattı.

Hekimoğlu, Türkiye'nin her yerinden destek aldıklarını dile getirerek, "Biz birçok şeyi başaracağız. Dünya boksunda Türkiye'nin adı her zaman var, bundan sonra daha çok olacak inşallah. Kazanan Türk boksu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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