Stuttgart, Deniz Undav'ın golüyle Augsburg'u geçti

Almanya Bundesliga'nın 16. hafta maçında Stuttgart, Augsburg'a konuk oldu.
WWK Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Deniz Undav kaydetti.
Stuttgart, bu galibiyetin ardından puanını 26 yaptı. Augsburg, 16 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Stuttgart, Leipzig'i konuk edecek. Augsburg, Union Berlin deplasmanına gidecek.
WWK Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Deniz Undav kaydetti.
Stuttgart, bu galibiyetin ardından puanını 26 yaptı. Augsburg, 16 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Stuttgart, Leipzig'i konuk edecek. Augsburg, Union Berlin deplasmanına gidecek.