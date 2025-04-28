Stoilov: 'Elimize geçen fırsatları iyi değerlendirdik'

Trendyol Süper Ligin 33. haftasında Rams Başakşehir'i 4-1 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi oynadıklarını belirterek, "Kaybettiğimiz ya da kazanamadığımız maçlardan bugün farkı neydi diye soracak olursanız, bugün elimize geçen fırsatları gayet iyi değerlendirebildik." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulgar teknik adam, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi bugün iyi futbol ortaya koyduğunu aktaran Stoilov, "Karşımızda güçlü bir ekip, futbolcular vardı. Onlara karşı çok iyi bir futbol çıkardık. İlk 10 dakika hariç oyunun geri kalan kısmında oyunun kontrolünü elimize aldık. Kendimizin yani Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi oynadık. Bugün diğer kaybettiğimiz ya da kazanamadığımız maçlardan bugünkü farkı neydi diye soracak olursanız. Bugün elimize geçen fırsatları gayet iyi bir şekilde değerlendirebildik." diye konuştu.



Maçta bazı oyuncuların sakatlandığına dikkati çeken Stoilov, lig başında Avrupa hedefi koyduklarını hatırlattı.



Stoilov, "Bu yüksek hedefi ben koydum. Bu noktaya çıkmamızı tabi ki ben arzuladım, istedim. Çünkü Göztepe ailesi teknik ekibiyle, bütün personeliyle, taraftarıyla bunu hak ediyor. Ama sene içerisindeki genel olarak en büyük yaşadığımız problem bu sakatlıklar oldu. Mevcut noktadan bir tık öteye gidemeyişimizin sebebi de bu sakatlıklar. Türkiye Kupası'nda bir tık ileriye gidemememizin sebebi de bu sakatlıklar. Yarı finale kadar gittik ama yeterli miydi? Hayır değildi. Bundan dolayı biz hedeflerimizi gene önümüzdeki sezon için yüksek noktaya koymaya devam edeceğiz. Aynı arzuyla, hırsla teknik ekiple ve futbolcularım adına bunun devam edeceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Sakatlıkların sebebini kendisinin de aradığını aktaran Stoilov,, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bunlardan ilki yüksek, büyük dinamizm içerisindeki oyuncularımın oynaması, onların oynatılıyor olmaları benim tarafımdan. Çünkü bazı oyuncularım daha önceki oyunlarında 1 maç oynuyorlarsa daha sonrasında dinlenebiliyorlardı ama şu anda yüksek dinamizm içerisinde oynuyorlar. Bence en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Sonrasında ise belki kendime gene soruyorum. İdmanlarda acaba yanlış bir şey mi yapıldı? Ama ben şu ana kadar meslek hayatımda, kariyerimde bu kadar fazla sakatlıkla bir takımı çalıştırmadım, karşı karşıya kalmadım."



