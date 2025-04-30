San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Stephon Castle, NBA'de 2024-25 sezonunun Yılın Çaylağı ödülünü kazandı.



Ödül, TNT'de Salı gecesi yayınlanan playoff yayını sırasında açıklandı.



Castle, böylece geçtiğimiz sezon bu ödülü kazanan Victor Wembanyama'dan sonra üst üste ikinci Spurs oyuncusu oldu. UConn çıkışlı oyuncu, Atlanta Hawks'ın bir numaralı seçimi Zaccharie Risacher ve Memphis Grizzlies'tan Jaylen Wells'i geride bıraktı.



2024 Draftı'nda 4. sıradan seçilen Castle, 92 birincilik oyu aldı. Risacher 5, Wells ise 3 oyda kaldı.



Castle, sezon boyunca 81 maçta görev aldı ve 14.7 sayı, 3.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Tüm çaylaklar arasında en fazla sayı (1.190) ve top çalma (74) istatistiklerine ulaştı. Sezonun ikinci yarısında ise performansını daha da artırarak 17.8 sayı, 5.1 ribaund ve 5 asist ortalamasını yakaladı.



20 yaşındaki oyuncu, Spurs tarihinde David Robinson (1990), Tim Duncan (1998) ve Wembanyama'dan sonra bu ödülü kazanan dördüncü isim oldu.



