Stephen Curry Salı günü sahalara dönüyor

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, üç maçtır hastalık nedeniyle forma giyemeyen Stephen Curry'nin Salı günü sahalara dönmesinin beklendiğini açıkladı.

calendar 10 Kasım 2025 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Stephen Curry Salı günü sahalara dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, üç maçtır hastalık nedeniyle forma giyemeyen Stephen Curry'nin Salı günü sahalara dönmesinin beklendiğini açıkladı.

Warriors, altı maçlık deplasman turuna Oklahoma City'de başlayacak.

Sezonun ilk sekiz maçında güçlü bir performans sergileyen 37 yaşındaki Curry; 26.8 sayı, 4.3 asist ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla oynamış, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38.9 isabet yakalamıştı.

Warriors, Batı Konferansı'nda sezona 6–5'lik bir dereceyle giriş yaptı. Curry'nin dönüşüyle beraber takımın ritmini yeniden bulması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.