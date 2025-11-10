Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, üç maçtır hastalık nedeniyle forma giyemeyen Stephen Curry'nin Salı günü sahalara dönmesinin beklendiğini açıkladı.



Warriors, altı maçlık deplasman turuna Oklahoma City'de başlayacak.



Sezonun ilk sekiz maçında güçlü bir performans sergileyen 37 yaşındaki Curry; 26.8 sayı, 4.3 asist ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla oynamış, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38.9 isabet yakalamıştı.



Warriors, Batı Konferansı'nda sezona 6–5'lik bir dereceyle giriş yaptı. Curry'nin dönüşüyle beraber takımın ritmini yeniden bulması bekleniyor.



