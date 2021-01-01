Stephen A.'den Wizards'a çağrı!: "Beal'ı oradan kurtarın!"

ESPN'in ünlü spor analisti Stephen A. Smith, Washington Wizards'dan yıldız oyuncusu Bradley Beal'ı takas etmesini istedi.



Wizards ekibi, kadrosunda Beal, Russell Westbrook, Davis Bertans ve Rui Hachimura ile 2021 sezonuna girerken büyük umudu olsa da, şu anda ligin en kötü savunma takımlarından biri olarak, 3-11'lik derecesiyle sıralamada Doğu'nun son sırasında yer alıyor.



Stephen A., Wizards'a seslenerek, yıldızı Beal'ı "serbest bırakması" gerektiğini belirtti:



"Bradley Beal bir yıldız. Başkentte, etrafındaki bu kadrodan daha iyisini hak ediyor. Washington Wizards şu anda berbat. Korkunçlar. Ve bunun öncelikli sebebi de, savunmaları...



Bradley Beal bir hafta önce 'Park halindeki bir arabayı bile savunamıyoruz' demişti. Savunmalarının bu denli kötü olduğunu söyledi yani. Maçlar sırasında vücut diline bakarsanız, kenarda otururken üzgün bir şekilde kafasını salladığı videoyu izleyin. Bu, aklını kaçırmak üzere ve artık dayanamayacak olan birinin verdiği sinyallerdir.



Tommy Sheppard ve Scott Brooks, Bradley Beal'ı oradan kurtarmalısınız. O sizin için çok değerli olsa da, artık zamanı geldi."



