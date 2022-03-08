Stefano Okaka büyükleri seviyor

Son golünü 18 Aralık 2021'de Galatasaray'a karşı atan Okaka, 9 maç sonra Beşiktaş karşısında sessizliğini bozdu.



Ligin ilk yarısında da siyah-beyazlı ekibe 2 gol atan İtalyan oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe ağlarını da birer kez sarsarak 3 büyükleri boş geçmedi.



BÜYÜKLERE KARŞI OYNAMAK ZOR



Medipol Başakşehirli Stefano Okaka, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Okaka "Burada Beşiktaş'a karşı oynamak zordur. Kendi oyunumuzu oynamak istedik ama bazen işe yaramadı. Beşiktaş, taraftarıyla yüklendi ve başarılı oldular. İlk golü biz atmayı başardık. Baskı nedeniyle hatalar yaptık. Maç berabere bitti. Bazen istediğiniz performansı sahaya koyamıyorsunuz." dedi.



Stefano Okaka ayrıca "İyi sezon diye gözüküyor olabilir, 10 gol atmak hücumcu için iyidir ama suskunluğum vardı. O maçlarda atsam daha iyi olurdu. Bazı anlarda atamazsınız ama yapmanız gereken olabildiğince çok gol atmaktır." ifadelerini kullandı.





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