Stefano Denswil: "Maalesef 1 puan"

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefano Denswil, Altay maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stefano Denswil: 'Maalesef 1 puan'
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19 Ocak 2022 23:04
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da savunma oyuncusu Denswil, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hem sol bek hem de stoper pozisyonunda oynamasını değerlendiren Denswil, "İki pozisyonda da oynayabilen bir oyuncuyum. Takımın, maçın başında sol bek ihtiyacı vardı ve bu pozisyonda başladım. Maçın devamında stopere geçtim ve Vitor'la aramızda iyi bir iletişim oldu. Bütün maçlarda hedefimiz 3 puan ama bu maçtan maalesef 1 puanla ayrılıyoruz buradan." ifadelerini kullandı.

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