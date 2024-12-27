Stefano Denswil'in rotası Suudi Arabistan

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Stefano Denswil, rotayı Suudi Arabistan'a kırdı. Denswil'in menajeri kulüp arayışlarına başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Stefano Denswil'in rotası Suudi Arabistan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2024 10:31
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Stefano Denswil için oyuncunun menajeri rotayı Suudi Arabistan'a kırdı.

31 yaşındaki stoper direniyordu ama Şenol Güneş "Seni istemiyorum" deyince menajerinden kulüp bulmasını istedi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Trabzonspor'dan 2 milyon 250 bin euro alan Denswil, bu rakamlara yakın bir kazanç elde edebileceği kulübe gitmek istiyor.

Trabzonspor'da 103 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 4 gola attı ve 4 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery