Stefano Denswil'in rotası Suudi Arabistan

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Stefano Denswil için oyuncunun menajeri rotayı Suudi Arabistan'a kırdı.
31 yaşındaki stoper direniyordu ama Şenol Güneş "Seni istemiyorum" deyince menajerinden kulüp bulmasını istedi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Trabzonspor'dan 2 milyon 250 bin euro alan Denswil, bu rakamlara yakın bir kazanç elde edebileceği kulübe gitmek istiyor.
Trabzonspor'da 103 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 4 gola attı ve 4 asist yaptı.
31 yaşındaki stoper direniyordu ama Şenol Güneş "Seni istemiyorum" deyince menajerinden kulüp bulmasını istedi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Trabzonspor'dan 2 milyon 250 bin euro alan Denswil, bu rakamlara yakın bir kazanç elde edebileceği kulübe gitmek istiyor.
Trabzonspor'da 103 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 4 gola attı ve 4 asist yaptı.