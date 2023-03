Stefan Kuntz: 'Tek hedef EURO2024'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İşte Kuntz'un açıklamaları;



"Kesinlikle gelecek sene Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu bekleyebilirsiniz. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık, iyi gelişiyoruz."



"Birçok yolculuk var önümüzde. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kalmayı başardı. Takımımız da bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede."



"Türk Milli Takımı'nı seçmeleri için Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi için de büyük çaba sarf ettik. Kariyerleri adına daha iyi olacağına ikna ettik. Yönetimle ileriye dönük neleri daha iyi yapabiliriz diye konuştuğumuzda bunu da görüştük. Hamit Bey de eski zamanlarından çok iyi bilir. Onların zamanında Avrupa büroları vardı. Gözlemciler vardı. Biz de bu konuda istişare ediyorduk."



"Mehmet Can, bugüne kadar hiç Türkiye Milli Takımı düzeyinde oynamadı. Buraya alışması biraz süre alacaktır. Bu kampa almamızın nedenlerinden biri, buradaki aile ortamına alışması. Almanya U20'yi de seçip orada kampa katılabilirdi. Ancak, onun net bir pozisyonu vardı. Bu da bizi sevindirdi. 17-18-19 yaşında aramıza katabileceğimiz çok oyuncu var. Bunların üzerinde çalışacağız."



"3 tane konu var aslında üzerinde durabileceğimiz. Bu oyuncular milli takımda süreklilik görüyorlar. Buradaki oluşumun yönetim tarafından da desteklendiğini görüyorlar. Bu da oyuncuları ikna ediyor. Almanya'da oynayanlar için bir diğer faktör de EURO 2024'ün Almanya'da olması. En önemlisi, Türkiye bayrağını temsil etmeyi istiyor olmaları."



"SALİH UÇAN BENİ ARADI"



"Salih Uçan konusunda bazı medyaya düşen açıklamalar vardı, çok olumlu olmayan. Salih, burada bir adım attı ve beni aradı, konuştu. Biz burada iki tarafın bakış açısını, olayı görüştük. Bu görüşmede o da benden bu tarz bir durumdan ötürü özür diledi. Ben ona 'Yaptığın çok doğru. İki kişi arasında herhangi bir anlaşmazlık varsa yine iki kişi arasında çözülmedir' dedim. O da bu adımı attı ve beni aradı. Bu konu benim için kapandı. Bundan sonra sırf performans odaklı değerlendirmesi yapılacaktır."



"Takip etmiş olduysanız, son zamanlarda birçok oyuncuyla birebir görüşmeler yaptım. Telefonla aradım. Birçok görüşme yaptım. Bu görüşmeleri şöyle bir avantaja çevirmeye çalışıyoruz; o görüşmelerde bu iki maçın arasındaki farkındalığı onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken temel yapılanma sağlam olmalı. Temel yapılanma ne kadar sağlıklı olursa farklı rakiplere karşı o kadar iyi oluruz. Bir de şimdi farklı konular da vardı benim için."



"BEN YARI TÜRK'ÜM"



Bana 'Yarı Türk' diyebilirsiniz. Ermenistan ile olan ülkeler arası konular var. Bu yaşamış olduğumuz üzüntülü deprem olaylarının oyunculara ne kadar etki yarattığıyla ilgili. Kampın ortasında Ramazan ayı girmiş olacak. Oyuncularla bu konuları da konuştum. Böylelikle her yerden bilgi topladım. Takımı en iyi şekilde böyle hazırlamaya çalışıyoruz.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÖRNEĞİ



"Geldiğimizden beri biraz zaman geçti. Bu sürecin içinde bir oyuncuyu neden davet ettiğinizle ilgili parametreler değişebiliyor. Camiaların kendi oyuncularına karşı göstermiş olduğu sadık tavırdan dolayı bir yönden memnunum, anlıyorum. Kendi oyuncularını milli takımda görmek istiyorlar. Artık öyle bir sürece giriyoruz ki birebir oyuncuları kıyaslamak zor oluyor. Eğer mesela Çağlar'ın aldığı süreyle ilgili Türkiye'den mevcut bir oyuncuyu davet etmesem kimse bir şey demeyecektir. Çağlar'ı şu an neden davet ediyoruz? Takım içi dengeleri yavaş yavaş oturtuyoruz. Çağlar ile ilgili birçok bilgiye sahibim hem mental hem takımdaki durumu hem de kontrat durumuyla ilgili... Çağlar, orada mevcut idmanlarına katılıyor. Premier Lig seviyesinde idmanlarını yapıyor. Orada bazı maçlarda da süre aldı. Temel yapılanma konusunda daha Çağlar gibi oyuncunun çok önemli bir faktörü var. Ne zaman buraya geldiyse elinden gelenin en iyisini yaptı. Bunu göz ardı etmiyoruz."



"İRFAN CAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"



"Aile içinde bir birey çok güçlüyse, o aileyi o taşıyordur. Bazen insanların zor zamanları, sıkıntılı dönemleri olabiliyor. Diğer aile üyeleri sizinle birlikte yol kat edebiliyorsa bu çok önemlidir. Farklı oyuncular böyle bir durumla kıyaslanabilir. İrfan Can'ın da zor zamanları diyebiliriz. Bizim için önemli bir oyuncu. Tecrübeli oyunculardan bahsettik ama genç oyuncularımız da var."



"Son hazırlık maçlarında biz biraz deneme amaçlı bazı şeyler yaptık. Normal şartlarda bir periyotta oynuyorsanız, 1 tane bariz oyuncuyla oynamanız avantajlıdır. Sizden ricam bana birkaç gün verin. Mert, bizim dönemimizde ilk defa geliyor. Onu tanımam gerekiyor. Tek kaleciyle mi, rotasyonla mı oynarız birkaç gün sonra netlik kazanır."

"Arda Güler ile ilgili planlarınız nelerdir?"



"Bugün kadroya kimi kattıysak, önümüzdeki 2 maçta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz için kattık."



"Dünya Kupası son eleme imkanlarına katıldığımız için memnunduk, Portekiz'i yenemediğimiz için memnun değildik. Memnun olduğum konu, Uluslar Ligi'nde C'den B'ye çıkardı. Haziran ayındaki 4 maç beni memnun etti. Uluslar Ligi'ndeki son 2 maçtan da memnun değildim. Son hazırlık maçında birçok şey denedik. Orada çok memnun kaldım. EURO 2024 ile ilgili memnun kalacağım tek şey, oraya katılmamız olacaktır."



" FIFA'nın son senelerde vermiş olduğu kararları göz önüne alırsak, benim ne düşündüğümün önemi yok. Bildikleri üzere karar vereceklerdir. Biz de kararları kabullenip en iyi şekilde uygulamamız gerekiyor." "Umut Nayir'i gördüğümde söyledim şey; ben 29 yaşımda Almanya Milli Takımı'na seçildim. 25 maç yaptım ama 1 kez Avrupa şampiyonu oldum. Hiçbir zaman geç değildir."





