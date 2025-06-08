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MLS'te sahaya bebek girdi!

Chicago Fire, MLS 17. haftada DC United'i deplasmanda 7-1 yenerken, maçın 50. dakikasında sahaya giren küçük bir çocuk oyunu durdurdu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle oyun kısa süreliğine kesildi.

calendar 08 Haziran 2025 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler
MLS'te sahaya bebek girdi!
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MLS'in 17. haftasında Chicago Fire, deplasmanda DC United'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ancak maçın önüne geçen an, 50. dakikada yaşandı.

Mücadeleyi tribünden izleyen küçük bir çocuk, bir anda sahaya girerek oyunu durdurdu. Güvenlik görevlilerinin hızla müdahale ettiği olay sırasında tribünlerde gülümseten anlar yaşandı.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu anlar, "en sevimli oyun kesintisi" yorumlarını beraberinde getirdi. Maç sonunda ise hem sahadaki farklı galibiyet hem de minik taraftarın sürprizi gündeme damga vurdu.


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