MLS'te sahaya bebek girdi!

👶📽️Chicago Fire'nin deplasmanda DC United'i 7-1 mağlup ettiği MLS 17'inci hafta mücadelesinde sahaya bebek girdi. pic.twitter.com/hyCKQeHidH



— Sporxtv (@sporxtv) June 8, 2025

MLS'in 17. haftasında Chicago Fire, deplasmanda DC United'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ancak maçın önüne geçen an, 50. dakikada yaşandı.Mücadeleyi tribünden izleyen küçük bir çocuk, bir anda sahaya girerek oyunu durdurdu. Güvenlik görevlilerinin hızla müdahale ettiği olay sırasında tribünlerde gülümseten anlar yaşandı.Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu anlar, "en sevimli oyun kesintisi" yorumlarını beraberinde getirdi. Maç sonunda ise hem sahadaki farklı galibiyet hem de minik taraftarın sürprizi gündeme damga vurdu.