Victor Osimhen için son 24 saat!

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Victor Osimhen transferinde umutlar tükeniyor. Nijeryalı yıldız, Avrupa'dan beklediği teklifleri alamazsa Al-Hilal'in astronomik teklifine "evet" diyecek ve Paris'te sağlık kontrolünden geçerek Suudi ekibine imza atacak.
Galatasaray'ın 15 milyon Euro maaş önerdiği Osimhen, Al-Hilal'den yıllık 40 milyon Euro'ya yakın bir teklif aldı. Menajeri George Gardi aracılığıyla yürütülen görüşmelerde Suudi kulübü, oyuncunun bonservisi için Napoli'ye 70 milyon Euro önerdi. İtalyanlar ise 75 milyon Euro'da ısrar ediyor.
SON TARİH 10 HAZİRAN
Osimhen'in transferinin resmiyete kavuşması halinde, yıldız futbolcu FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak Al-Hilal kadrosunda yer alacak. Kadro bildirimi için son tarih ise 10 Haziran.
Dün öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrılan Osimhen, ülkesine dönerken Galatasaray ile olan flört de sona ermiş oldu. Sarı-kırmızılıların tarihi teklifine rağmen Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanan 26 yaşındaki forvet, Avrupa'dan gelecek bir mucize teklifi bekliyor. Ancak saatin ilerlemesiyle kaderi büyük ölçüde belli oldu: Osimhen, Galatasaray forması giymeyecek.
Galatasaray'ın 15 milyon Euro maaş önerdiği Osimhen, Al-Hilal'den yıllık 40 milyon Euro'ya yakın bir teklif aldı. Menajeri George Gardi aracılığıyla yürütülen görüşmelerde Suudi kulübü, oyuncunun bonservisi için Napoli'ye 70 milyon Euro önerdi. İtalyanlar ise 75 milyon Euro'da ısrar ediyor.
SON TARİH 10 HAZİRAN
Osimhen'in transferinin resmiyete kavuşması halinde, yıldız futbolcu FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak Al-Hilal kadrosunda yer alacak. Kadro bildirimi için son tarih ise 10 Haziran.
Dün öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrılan Osimhen, ülkesine dönerken Galatasaray ile olan flört de sona ermiş oldu. Sarı-kırmızılıların tarihi teklifine rağmen Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanan 26 yaşındaki forvet, Avrupa'dan gelecek bir mucize teklifi bekliyor. Ancak saatin ilerlemesiyle kaderi büyük ölçüde belli oldu: Osimhen, Galatasaray forması giymeyecek.
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