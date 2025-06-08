'Buzun kraliçeleri' şampiyonluk yolunda

Bursa'da antrenör Seda Takar tarafından kurulan Yıldız B Buz Hokeyi Takımı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunca 14-15 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek 2024-2025 Yıldız B Türkiye Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Kestel Olimpik Buz Pateni ve Hokey Salonu'nda buz hokeyi antrenörü olarak görev yapan Seda Takar, yaklaşık 2 sene önce buradaki okul gruplarında, parklarda, halk seanslarında görüp yetenekli bulduğu kızlardan buz hokeyi takımı kurdu.Buzda ayakta durmayı dahi bilmeyen 10-11 yaşındaki çocuklar, antrenörlerinin ve ailelerinin desteğiyle 2 yılda 2023-2024 Yıldız B Türkiye Şampiyonası'nda 18 takım içerisinde 7'nci olarak başarı elde etti.Haftanın 7 günü antrenman yapan "Buzun kraliçeleri", 14-15 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek 2024-2025 Yıldız B Türkiye Şampiyonası'nda zirvede yer almayı hedefliyor.Antrenör Seda Takar, AA muhabirine, takımı algıları açık olan yetenekli çocuklardan oluşturduğunu söyledi.Buz hokeyi hakkında bilgisi olmayan çocukları eğittiğini anlatan Takar, "Temelden kayma eğitimiyle başlayıp daha sonra teknik kısma geçerek ilerlettik. Çocuğun ilk aşamadan istekli olması çok önemli bizim için. Eğer istemezse ve bu branşı sevmezse zaten gelmesi mümkün değil." dedi.Takar, ailelerin önce buz hokeyine ön yargılı yaklaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Kız çocukları burada güçlü birer savaşçıya dönüştü. Bu branşı çok güzel şekilde yapıyorlar. Geldikleri seviyeye aileleri bile inanamıyor. 'Hocam nasıl bu seviyeye geldiler?' diyorlar. Buzun üstünde durmayı bırakın artık, pas atıyor, pas veriyor, şut çekiyor, maçlara gidiyorlar. Hem buz dışında hem buz içerisinde çok fazla emek verdik. Sporcularım ve velilerimizle iş birliği içindeyiz. Ailelerin desteği çok önemli çünkü günde çift antrenmanlarımızın olduğu oluyor. Bu süreçte mesailerinden izin alarak geliyorlar. Büyük fedakarlık barındırıyor bu branş gerçekten."