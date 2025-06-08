Fenerbahçe'de Fred'e Premier Lig kancası!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların durumu netleşmeye başladı.
FRED'E PREMIER LİG KANCASI
Sarı lacivertlilerin orta sahasında kilit rol oynayan Fred'e Premier Lig ekiplerinden Everton'ın ilgisi sürüyor.
İngiliz ekibinin menajeri David Moyes'un, Sambacı'yı kadrosunda görmek istediği konuşuluyor.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 18 MİLYON EURO
Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred için yönetimin beklentisinin en az 18 milyon euro olduğu öğrenildi. Tatmin edici bir teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Fred, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.
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