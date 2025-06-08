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Galatasaray'da kaleye dev aday: Ter Stegen

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, rotayı Alman kaleci Marc- Andre ter Stegen'e çevirdi.

calendar 08 Haziran 2025 09:58 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 10:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da kaleye dev aday: Ter Stegen
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Galatasaray, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında kaleci transferi için çalışmalar sürüyor.

Fernando Muslera ile 14 yılın ardından vedalaşan Galatasaray'da sürpriz bir isim adaylar arasına girdi. Barcelona ile ayrılması gündemde olan Marc- Andre ter Stegen için yakın takip başlatıldı.

Jan Oblak, Andriy Lunin ve Dominik Kotarski gibi isimleri listesinde bulunduran Galatasaray'da Marc-Andre ter Stegen de dahil edildi. 2014'ten beri Barça'da olan 33 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılması bekleniyor.

Normal şartlarda sözleşmesi 2028'de bitecek olan ter Stegen'in forma şansı bulmak için yeni bir takıma gidebileceği bildirildi. Alman eldiven 2024-2025 sezonunda Barcelona'da 9 maça çıkarken Wojciech Szczesny'nin arkasında kaldı.


BAŞARILI KARNESİ

Marc-Andre ter Stegen, 2014'ten beri forma giydiği Barcelona'da 422 resmi maçta eldivenleri taktı. Alman kaleci, Barça'da 1 Şampiyonlar Ligi, 6 La Liga, 6 İspanya Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

Almanya Milli Takımı'nda da yer alan Marc-Andre ter Stegen, 2012'den bu yana ülkesinin formasını giyiyor. Bugüne kadar Almanya Milli Takımı'nda 43 maça çıkan ter Stegen 2017'de FIFA Konfederasyon Kupası kazandı. 

 

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