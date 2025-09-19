18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-1
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-0
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
1-2
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-1

Sporting, Kairat'ı farklı geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting, Kairat'ı sahasında 4-1 mağlup etti.

calendar 18 Eylül 2025 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 00:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sporting, Kairat'ı farklı geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting, Kairat'ı sahasında konuk etti.

Estadio Jose Alvalade'de oynana karşılaşmayı Sporting, 4-1 kazandı.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 44 ve 65. dakikalarda Francisco Trincao, 67. dakikada Alisson Santos ve 68. dakikada Geovany Quenda kaydetti.

Kazakistan ekibi Kairat'ın tek golü ise 86. dakikada Edmilson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sporting, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Kazakistan ekibi Kairat ise haftayı puanız kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Sporting, Napoli'ye konuk olacak. Kairat, Real Madrid'i sahasında ağırlayacak.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
