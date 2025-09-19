UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting, Kairat'ı sahasında konuk etti.



Estadio Jose Alvalade'de oynana karşılaşmayı Sporting, 4-1 kazandı.



Sporting'e galibiyeti getiren golleri 44 ve 65. dakikalarda Francisco Trincao, 67. dakikada Alisson Santos ve 68. dakikada Geovany Quenda kaydetti.



Kazakistan ekibi Kairat'ın tek golü ise 86. dakikada Edmilson'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Sporting, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Kazakistan ekibi Kairat ise haftayı puanız kapattı.



Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Sporting, Napoli'ye konuk olacak. Kairat, Real Madrid'i sahasında ağırlayacak.