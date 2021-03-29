Spor Toto, Fenerbahçe'yi yendi ve finale çıktı!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final maçında Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup etti ve finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, Fenerbahçe'yi yendi ve finale çıktı!
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29 Mart 2021 18:12
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in yarı final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen Spor Toto, finale yükseldi. 

Spor Toto finalde Arkas Spor-Halkbank karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, İzzet Ünver, Nwachukwu, Ahmet Karataş)

Spor Toto: İbrahim Emet, Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Kadir Cin (Murat Tokgöz, Ali Deniz Yılmaz, Ferreira, Deniz İvgen, Kemal Kayhan)

Setler: 25-22, 16-25, 26-24, 25-27, 9-15

Süre: 141 dakika (31, 25, 33, 36, 16)



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