Sparta Prag 3 golle liderliğini sürdürdü!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi Sparta Prag, deplasmanda Karvina ile karşılaştı.
Mestsky Stadion'da oynanan maçı Sparta Prag 3-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 31. dakikada Ladislav Krejci, 60. dakikada Adam Karabec ve 69. dakikada Jan Kuchta kaydetti.
Prag bu galibiyetle ligde üst üste 7. zaferini almayı başardı.
Alınan bu sonucun ardından Prag, puanını 53'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Karvina ise 15 puanda kaldı.
Prag, bir sonraki maçta Perşembe günü 20.45'te Galatasaray ile Avrupa Ligi maçında karşılaşacak. Karvina ise ligde Slavia Prag ile oynayacak.
Mestsky Stadion'da oynanan maçı Sparta Prag 3-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 31. dakikada Ladislav Krejci, 60. dakikada Adam Karabec ve 69. dakikada Jan Kuchta kaydetti.
Prag bu galibiyetle ligde üst üste 7. zaferini almayı başardı.
Alınan bu sonucun ardından Prag, puanını 53'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Karvina ise 15 puanda kaldı.
Prag, bir sonraki maçta Perşembe günü 20.45'te Galatasaray ile Avrupa Ligi maçında karşılaşacak. Karvina ise ligde Slavia Prag ile oynayacak.