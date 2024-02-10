Sparta Prag 3 golle liderliğini sürdürdü!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi Sparta Prag, deplasmanda Karvina'yı 3-0 mağlup etti ve ligde liderliğini sürdürdü.

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Sparta Prag 3 golle liderliğini sürdürdü!
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10 Şubat 2024 18:58
Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi Sparta Prag, deplasmanda Karvina ile karşılaştı.

Mestsky Stadion'da oynanan maçı Sparta Prag 3-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 31. dakikada Ladislav Krejci, 60. dakikada Adam Karabec ve 69. dakikada Jan Kuchta kaydetti.

Prag bu galibiyetle ligde üst üste 7. zaferini almayı başardı.

Alınan bu sonucun ardından Prag, puanını 53'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Karvina ise 15 puanda kaldı.

Prag, bir sonraki maçta Perşembe günü 20.45'te Galatasaray ile Avrupa Ligi maçında karşılaşacak. Karvina ise ligde Slavia Prag ile oynayacak.

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