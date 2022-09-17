Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Soner Demirtaş, bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı.
SONER ETKİLİ GÖRÜNTÜ ÇİZDİ
Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun sekizince gününde Soner, serbest stil 74 kiloda repesaj müsabakasında Japon Daichi Takatani ile karşılaştı.
BRONZ ŞANSI VAR
Rakibini 5-0 yenen milli sporcu, akşam seansında İtalya adına güreşen Küba asıllı dünya şampiyonu Frank Chamizo Marquez ile bronz madalya müsabakası yapacak.
Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Soner, 2017 Dünya Şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştı.
SONER ETKİLİ GÖRÜNTÜ ÇİZDİ
Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun sekizince gününde Soner, serbest stil 74 kiloda repesaj müsabakasında Japon Daichi Takatani ile karşılaştı.
BRONZ ŞANSI VAR
Rakibini 5-0 yenen milli sporcu, akşam seansında İtalya adına güreşen Küba asıllı dünya şampiyonu Frank Chamizo Marquez ile bronz madalya müsabakası yapacak.
Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Soner, 2017 Dünya Şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştı.
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