Son sezonun kralı Icardi, yeniden golle başladı

Geride bıraktığımız sezonu gol kralı tamamlayan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla yeni sezona da golle başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Son sezonun kralı Icardi, yeniden golle başladı
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10 Ağustos 2024 00:44
Süper Lig'de geçen sezonu gol kralı (25 gol) olarak tamamlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sezonun ilk maçında fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin üst üste iki şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Icardi, Hatayspor mücadelesinin 80. dakikasında kullandığı penaltıyla skora 1-1 eşitlik getirdi.

Süper Lig'de 58 müsabakada 48. kez gol sevinci yaşayan Icardi, toplamda da 75. resmi karşılaşmada 56 gole ulaştı.

 

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