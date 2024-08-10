Son sezonun kralı Icardi, yeniden golle başladı

Süper Lig'de geçen sezonu gol kralı (25 gol) olarak tamamlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sezonun ilk maçında fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılı ekibin üst üste iki şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Icardi, Hatayspor mücadelesinin 80. dakikasında kullandığı penaltıyla skora 1-1 eşitlik getirdi.
Süper Lig'de 58 müsabakada 48. kez gol sevinci yaşayan Icardi, toplamda da 75. resmi karşılaşmada 56 gole ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekibin üst üste iki şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Icardi, Hatayspor mücadelesinin 80. dakikasında kullandığı penaltıyla skora 1-1 eşitlik getirdi.
Süper Lig'de 58 müsabakada 48. kez gol sevinci yaşayan Icardi, toplamda da 75. resmi karşılaşmada 56 gole ulaştı.
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