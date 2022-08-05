Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı.



Son şampiyonu öne geçiren golü 16. dakikada Andreas Cornelius kaydetti. Danimarkalı oyuncu ayrıca yeni sezonun ilk golünü kaydetmiş oldu. Maçın skorunu belirleyen golü ise 86. dakikada Stefano Denswil attı.



İstanbulspor'a karşı üst üste 4. galibiyetini alan Trabzonspor bu sonuçla birlikte sezona 3 puanla başladı. 17 sezon sonra Süper Lig'deki ilk maçına çıkan İstanbulspor ise ilk maçını puansız kapattı.



Trabzonspor, gelecek hafta Atakaş Hatayspor maçı ile birlikte evindeki ilk maçına çıkacak. İstanbulspor ise Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.



İSTANBULSPOR 11'İNDE TEK YENİ TRANSFER



Müsabakaya ev sahibi İstanbulspor; David Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Jetmir Topalli, Ferhat Yazgan, Kristal Abazaj, İbrahim Yılmaz 11'i ile başladı.



Sarı-siyahlı takımın yedek kulübesinde Mücahit Serbest, Marin Ljubic, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Emir Kaan Gültekin, Partick Ebert, Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi, Michael Ologo, Kağan Miray Bağış yer aldı.



TRABZONSPOR 11'İNDE 3 TRANSFER



Bordo-mavili ekip ise müsabakaya Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Andreas Cornelius 11'i ile çıktı.



Trabzonspor'un yedek kulübesinde Muhammet Taha Tepe, Berat Özdemir, Ahmetcan Kaplan, Kerem Şen, Jorge Djaniny, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Jean Kouassi görev bekledi.



ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Karadeniz temsilcisi, Turkcell Süper Kupa'da yapılan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre mecburi tek değişiklik yaptı.



Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Marek Hamsik'ten İstanbulspor mücadelesinde yararlanamadı.



Avcı, sakatlığı bulunan Slovak yıldızın yerine orta sahada Emmanouil Siopis'i görevlendirdi.



17 SEZON SONRA SÜPER LİG'DE



Sarı-siyahlı takım, 17 sezon sonra Süper Lig'de maça çıktı.



Türk futbolunun önemli kulüplerinden olan İstanbulspor, 2004-2005 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e bu sezon yeniden döndü.



İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçıyla 17 sezonluk hasreti sonlandırdı.



İSTANBULSPOR, 1. LİG KADROSUYLA ÇIKTI



Geçen sezon play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlı takım, kadrosunu çok büyük oranda korudu.



İstanbul temsilcisinde, Trabzonspor müsabakasına yeni transferlerden sadece kaleci David Jensen forma giydi. Bir başka yeni transfer Partick Ebert de yedekler arasında bekledi.



Kadroda yer alan diğer oyuncular geçen sezonda kadroda yer alan veya kiralıktan dönen isimlerden oluştu.



10 BİN TRABZONSPORLU TRİBÜNDE



Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bordo-mavili takımı yaklaşık 10 bin taraftarı destekledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Jensen topu son anda direk dibinden kornere çeldi.

17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Cornelius kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

29. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Larsen'in kafa vuruşu sonrası top direğin yanından auta gitti.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





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