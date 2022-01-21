Son dakika golü Barcelona'ya tur için yetmedi

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'ya normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

, Fotoğraf; EPA
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Son dakika golü Barcelona'ya tur için yetmedi
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21 Ocak 2022 02:21
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk oldu.

San Mames'te oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçta Athletic Bilbao sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve Barcelona ise turnuvadan elendi.

Karşılaşmada gol perdesini Iker Muniain 2. dakikada açtı. 20. dakikada Ferran Torres'in golüyle maça denge geldi ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarının 86. dakikasında Inigo Martinez'in golüyle Bilbao öne geçti. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Inigo Martinez takımını öne geçirdi ancak Pedri son saniye golüyle maça eşitliği getirdi ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda sahneye çıkan Muniain, bu kez penaltı golünü atarak takımına çeyrek finalin kapılarını açtı.

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