Somaspor'da Basatemür dert yandı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 8 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off yarışının gerisine düşen Somaspor'da iç sahadaki Sarıyer randevusunun ardından taraftarların ilk kez istifaya davet ettiği teknik direktör Burhanettin Basatemür, eleştiriye açık olduğunu ancak rencide edici tepkilerin kendisini üzdüğünü söyledi. 5 yıldır görev yaptığı siyah-beyazlıları 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e taşıyan isim olup vitrine çıkardığı birçok futbolcunun satışıyla kulübe gelir kazandıran Basatemür, "Tüm Türkiye'de takdir görürken, buradaki taraftar kardeşlerimizin yaptığı için konuşacak bir şeyim yok, canları sağ olsun" diye konuştu.



Tecrübeli teknik adam, "Göreve geldiğim ilk yıl Play-Off finali, ikinci yıl şampiyonluk, üçüncü yıl kaçan Play-Off, dördüncü yıl puan silindiği için oynayamadığımız Play-Off, bu yıl ise 25 hafta boyunca yarışın içindeydik. Kulübümüzün maddi durumu belli olduğu için yönetimimizle beraber



sürekli genç oyuncular izleyip, bulup, oynatıp, satarak gelir elde ederek sürdürebilirliği sağladık.



Son dönemde yaşadığımız olumsuz bir süreçte ise takımımıza, oyuncularımıza ve bize yapılan muamele nedeniyle üzgünüz. Eleştiri mutlaka olacaktır ve buna saygı duyuyoruz. En başta bizler bu gidişata çok üzülüyoruz. Ancak rencide edici eleştiriler sadece takımımıza zarar verir" dedi.





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