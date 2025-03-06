Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra etkisini kısa sürede gösteren teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, oyunculara yaptığı dokunuşlar da dikkati çekiyor.
OYUNCULARIN FORMUNU YÜKSELTTİ
Norveçli teknik adamın başa geçmesinin ardından özellikle Rafa Silva, Rashica'nın formu yükselirken, artık ümitlerin kalmadığı Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain ve Joao Mario da takıma büyük katkılar sağlamaya başladı.
Başarılı teknik adamın şimdiki hedefi ise Semih Kılıçsoy'un potansiyelini daha da yukarılara çıkarmak.
RAHATSIZ OLDU
Geçen sezon yaptığı patlamanın ardından Giovanni van Bronckhorst döneminde kulübeye hapsolan genç oyuncu ciddi öz güven kaybı yaşamıştı. Bu sebeple oyununda da düşüş gözlemlenen Semih'in, özellikle ceza sahası içinde topla buluştuğunda kafasını eğmesi Solskjaer'i çok rahatsız ediyor.
YASAK GETİRDİ
Norveçli teknik adam bu konuda Semih'e yasak getirdi. Norveçli çalıştırıcı, sahanın her bölgesine hâkim olabilmesi için yıldız oyuncuya özel çalışmalar yaptırmaya başladığı, yönetimin de bu durumdan çok memnun olduğu öğrenildi.
OYUNCULARIN FORMUNU YÜKSELTTİ
Norveçli teknik adamın başa geçmesinin ardından özellikle Rafa Silva, Rashica'nın formu yükselirken, artık ümitlerin kalmadığı Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain ve Joao Mario da takıma büyük katkılar sağlamaya başladı.
Başarılı teknik adamın şimdiki hedefi ise Semih Kılıçsoy'un potansiyelini daha da yukarılara çıkarmak.
RAHATSIZ OLDU
Geçen sezon yaptığı patlamanın ardından Giovanni van Bronckhorst döneminde kulübeye hapsolan genç oyuncu ciddi öz güven kaybı yaşamıştı. Bu sebeple oyununda da düşüş gözlemlenen Semih'in, özellikle ceza sahası içinde topla buluştuğunda kafasını eğmesi Solskjaer'i çok rahatsız ediyor.
YASAK GETİRDİ
Norveçli teknik adam bu konuda Semih'e yasak getirdi. Norveçli çalıştırıcı, sahanın her bölgesine hâkim olabilmesi için yıldız oyuncuya özel çalışmalar yaptırmaya başladığı, yönetimin de bu durumdan çok memnun olduğu öğrenildi.