Solskjaer'in savunmaya tek çözümü: Onur Bulut!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta savunma hattı alarm veriyor.



Siyah-beyazlı ekipte yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in stoperde sürpriz bir tercihe yönelmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında Emirhan Topçu sakatlık yaşarken, Tayyip Talha Sanuç gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan'ın uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Felix Uduokhai ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da sakatlıkları devam ediyor.



Bu gelişmeler sonrası, Solskjaer'in Gabriel Paulista'nın partneri olarak stoperde Onur Bulut'u görevlendirebileceği belirtildi.



