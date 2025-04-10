Solskjaer'in savunmaya tek çözümü: Onur Bulut!

Başakşehir maçı öncesi savunmada eksikleri artan Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Onur Bulut'u stoperde oynatması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'in savunmaya tek çözümü: Onur Bulut!
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10 Nisan 2025 10:22

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta savunma hattı alarm veriyor.

Siyah-beyazlı ekipte yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in stoperde sürpriz bir tercihe yönelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında Emirhan Topçu sakatlık yaşarken, Tayyip Talha Sanuç gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan'ın uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Felix Uduokhai ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da sakatlıkları devam ediyor.

Bu gelişmeler sonrası, Solskjaer'in Gabriel Paulista'nın partneri olarak stoperde Onur Bulut'u görevlendirebileceği belirtildi.

 
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