Solskjaer'den Immobile'ye mesaj!

Galatasaray derbisinde Ciro Immobile'ye güvenen Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli forvete "Kendini göster" mesajı verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den Immobile'ye mesaj!
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26 Mart 2025 09:14

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde en önde takımın tartışılan ismi Ciro Immobile'ye görev verecek. 

"KALİTENİ SAHAYA YANSITMAN GEREK"

Kaybedilen son iki karşılaşmada çok etkisiz kalan ve kredisi her geçen gün azalan İtalyan santrfor ile görüşen Norveçli hoca, "Bu maçta kendini göster. Artık kaliteni sahaya yansıtman gerek" mesajı verdi.

35 yaşındaki forvet için bu mücadele bir manada 'son şans' anlamını taşıyor. Bu arada Solskjaer'in, sezonun kalan bölümünde genç forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'na daha fazla şans vereceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 33 maçta görev alan İtalyan yıldız, 15 gol 3 asistlik performans sergiledi. 



 
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