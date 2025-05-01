Solskjaer'den Immobile için derbi kararı!

Hatayspor maçındaki hat-trick ile moral bulan İtalyan golcü Ciro Immobile, Fenerbahçe derbisinde de çıkışını sürdürmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den Immobile için derbi kararı!
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01 Mayıs 2025 09:33
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 09:43

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Ciro Immobile, Hatayspor karşısında yaptığı hat-trick sonrası moral buldu ve şimdi gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. 

Beşiktaş'ta son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Immobile, Hatayspor maçında ilk 11'de şans buldu ve attığı üç golle yeniden özgüven kazandı.

Antrenmanlardaki yüksek temposuyla da teknik heyetin beğenisini kazanan Immobile, Fenerbahçe karşısında skor üretip bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

SOLSKJAER, DERBİYE FORVETSİZ DE ÇIKABİLİR

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, Galatasaray maçında olduğu gibi Fenerbahçe derbisine de forvetsiz bir dizilişle çıkma ihtimali bulunuyor. Bu durumda İtalyan golcü Immobile'nin maça sonradan dahil olması bekleniyor.

6 DERBİDE İKİ GOL

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı altı derbiye çıkan İtalyan golcü, sadece Süper Kupa finalinde Galatasaray'a iki gol atabildi. Diğer beş derbide ise skora katkı sağlayamadı.

PERFORMANSI

Genel sezon performansına bakıldığında ise Immobile, Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 resmi maçta 18 gol, 3 asistlik katkı sağladı.



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