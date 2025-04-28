Solskjaer'den Fenerbahçe derbisine özel plan!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Hatayspor maçı sonrası takımını tek tek överken, bu galibiyetin ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya da büyük hareket getireceğini ifade etti.



Norveçli teknik adam derbi için taktiksel olarak kolları erken sıvadı ve hafta içinde antrenmanda futbolcularıyla birlikte maçın provasını yapacak. Avrupa için son kritik viraja girildiğini vurgulayan Solskjaer, kalan karşılaşmalarda elde ettiği avantajı kaybetmek istemediklerini soyledi.



Hatayspor maçında 3 gole imza atan Ciro Immobile'ye ayrı bir parantez acan Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, tecrübeli futbolculara her takımın her zaman ihtiyacı olduğunu ve bunun en güzel örneğini de Immobile'nin gösterdiğini belirtti.



Kaptırdığı topları yeniden kazanması bilen Mustafa'nın ise yavaş yavaş yeterli kıvama geldiğine değinen Norveçli calıştırıcı, Rafa Silva'nın takımı saha içinde ateşleyen tarzının kendisini oldukça mutlu ettiğini soyledi.



HEDEF FENERBAHÇE



Şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Avrupa'dan elenen siyah-beyazlı camiayı dev maçlarda ve derbilerde aldığı sonuclarla ayakta tutan Norveçli teknik adamın sadece Göztepe karşısında şansı gülmedi.



Kupada elenen siyah beyazlılar, yönünü Kadıkoy'e çevirdi. Trabzonspor'u ve Galatasaray'ı ekarte etmenin haklı onurunu yaşayan Teknik Direktör Solskjaer hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe'yi de bu istatistik tablosuna ekleyip sezonu mutlu kapatmak istiyor. Ayrıca Avrupa hedefi icin de büyük bir mücadele veren Beşiktaş'ın sahadan sevinerek ayrılması icin gelen haberlere göre Norveçli çalıştırıcının Fenerbahçe'ye bir sürpriz taktik hazırladığı soyleniyor.



