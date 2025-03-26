Solskjaer'den derbide savunmaya çekidüzen!

Beşiktaş'ta tüm gözler 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.



Siyah-beyazlılarda hazırlıklar yoğun bir şekilde sürerken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, savunma için de derbiye özel önlemler alacak.



Ligde yakaladığı 4 maçlık çıkışın ardından son 2 maçında Gaziantep FK ve Konyaspor'a kaybeden siyah-beyazlıların mağlubiyeti getiren golleri rakip 10 kişiyken yemesi ise dikkat çekmişti.



Yardımcısı Tom Green'in aktardığı analizleri ekibiyle inceleyen Solskjaer, Galatasaray'ın tehlikeli yönlerini oyuncularına aktarıp derbide ekstra dikkat istedi.



OLE SAVUNMA İKİLİSİNİ BELİRLEDİ



Felix Uduokhai'nin sakatlığının sürdüğü stoper bölgesinde Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu ikilisinin forma giymesi bekleniyor.



SVENSSON GERİ DÖNÜYOR



Sakatlığını atlatan Jonas Svensson ise 2 maçlık aranın ardından sağ beke geri dönecek, sol bekte ise Arthur Masuaku forma giyecek.



