Solskjaer'den Chamberlain sürprizi!

Beşiktaş 'ın savunma hattında yaşanan sakatlıklar teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sıkıntıya soktu. Elinde Gabriel Paulista dışında stoper kalmayan Norveçli hoca, Başakşehir maçı öncesi idmanlarda sürpriz varyasyonlar deniyor.

Siyah beyazlılarda Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov sakat, Tayyip Talha Sanuç kırmız kart cezalısı, Necip Uysal ise aylar sonra takımla çalışmalara başlasa da henüz oynamak için hazır değil.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Başakşehir maçı öncesi savunmaya çare arayan teknik direktör Solskjaer, birden fazla deneme yaptı.



Bunlardan ilki; 3'lü savunma. Norveçli çalıştırıcının Svensson, Paulista ve Masuaku üçlüsüyle sahaya çıkıp, önlerinde çift 6 numara olarak Chamberlain ve Salih'i kullanabileceği, bunun ilk seçenek olduğu kaydedildi.



İLK KEZ DENEDİ



Solskjaer'in önceki gün yapılan antrenmanda denediği diğer seçenek ise şaşırtıcı. Norveçli teknik adam, idmanda Chamberlain'i sol bek olarak oynatıp farklı bir taktik üzerinde durdu. İngiliz oyuncu eksiklerin çokluğu nedeniyle ilk kez sol bek olarak denenmiş oldu.



U19'DAN OYUNCU ÇAĞIRDI



Ayrıca U19 takımından 17 yaşındaki stoper Mustafa Yortaç da antrenmanlara çağrıldı. Tecrübeli teknik adam, son kararını bugün verecek.