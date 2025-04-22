Solskjaer'den Avrupa mesajı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa hedefini yineledi ve sezon sonuna kadar herkesin performansının mercek altında olacağını vurguladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den Avrupa mesajı!
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22 Nisan 2025 09:57

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımına net bir mesaj verdi.

Norveçli çalıştırıcı, oyuncularından kalan maçlarda maksimum verim alarak Avrupa hedefinden sapmamalarını istedi.

Tecrübeli teknik adam, Hatayspor maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirterek, sezon sonunda ligi üçüncü sırada tamamlamayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini futbolcularına aktardı.

KİMLER GİDECEK?

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, transfer sürecine dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkanın da altını çizdiği gibi yeni sezonda şampiyonluk yarışında kalıcı olabilecek güçlü bir kadro kurmayı hedeflediklerini ifade eden Norveçli teknik direktör, "Bugün ve önümüzdeki 6 maç, gelecek yıl kimlerle devam edeceğimiz konusunda belirleyici olacak. Takımın ve bireysel oyuncuların performansına göre karar vereceğiz" şeklinde konuştu.



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