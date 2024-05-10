ŞOK iddia: 'MHK'de büyük rezalet'

Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, Gaziantep FK - Hatayspor maçında konuk ekibin itiraz ettiği penaltı pozisyonuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu'nda yaşananları yazdı.Ömer Faruk Ünal, "" dedi."EURO 2024'e gidecek olan hakem ekibimiz; geçen hafta Gaziantep FK - Hatayspor maçında dillere destan bir hata yaptı. (Halil Umut Meler / Alper Ulusoy)1) Gaziantep FK lehine olmayan faulü; hakem Halil Umut Meler ceza sahası dışında verdi, sonra da içeri taşıdı.2) Hatayspor lehine açık ara herkesin penaltı dediği elle oynamayı sahada vermediler, VAR da görmezden geldi.3) Ertesi gün bu çok önemli Hatayspor lehine elle oynama penaltı pozisyonu "hakem / gözlemci değerlendirme anketine" konulmadı.4) Rezalet anlaşılınca sonradan ankete eklendi. Bu anket sonuçlarını açıklayın, öğrenelim. Buna mâni olanlar bilinmeli... Bu kadar hata üst üste, zincirleme olmaz. Bu iş; vicdanlarda asla kabul görmemiştir."