Sofiane Feghouli Galatasaray'dan servet kazandı!

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, 5 yılda 19.25 milyon Euro net maaş, 750 bin euro forma giyme primi aldı Soso, Devler Ligi'ne katılımdan 400 bin Dolar ve puan priminden 1.295 milyon Euro elde etti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Sofiane Feghouli Galatasaray'dan servet kazandı!
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20 Şubat 2022 14:21
2017-18 sezonu başında West Ham takımından 4.25 milyon euro'ya alınan Feghouli, Galatasaray'da dünyaları kazandı. 5 yıl kontrat yapılan Cezayirli futbolcu, yıllık 3 milyon 850 bin euro'luk net maaşı kaptı ve 5 sezonda toplam 19 milyon 250 bin euro'ya kondu.

Sözleşmesinde "1 sezonda 25 maça çıktığı takdirde 150 bin euro kazanır" maddesi bulunan Feghouli, 5 sezonda da bunu başardı ve 750 bin euro'yu daha cebe indirdi. "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılımında 200 bin dolar, alır" maddesinden de 2 kez faydalanan Feghouli, bu kontenjandan da 400 bin dolar'ı kaptı.

Feghouli, "Takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin euro prim ödenecektir" maddesinden de korkunç bir gelir elde etti.

32 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonunda 27 maçta oynarken 57 puana katkı sağladı. 2018-19'da 34 maçta 67 puan, 2019-20'de 32 maçta 48 puan, 2020-21'de 25 maçta 47 puan ve bu sezon 26 maçta 40 puanda rol oynadı.

Feghouli, forma giydiği bu lig ve Avrupa maçları sonucu 259 puan sayesinde toplam 1 milyon 295 bin euro'yu hak etti. Puan primi bu sezon sonuna kadar da sürecek.

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