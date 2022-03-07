Dünya Snooker Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonu iş birliğinde ilk defa Türkiye'de gerçekleştirilen Dünya Snooker Turnuvası (World Snooker Tour WST) Nirvana Turkish Masters, Antalya'da başladı.



Dünyanın en önemli 20 spor organizasyonundan biri olarak nitelendirilen turnuvaya, değişik ülkelerden 70 sporcu katılıyor.



Big Break Promotions Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba İrten, yaptığı açıklamada, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Nirvana Cosmopolitan Otel'de düzenlenen turnuvanın, snooker branşında dünya çapında tanınan sporcuların mücadelesine sahne olduğunu söyledi.



Snookerın tanınırlığının Türkiye'de de son yıllarda arttığını belirten İrten, "Snookerın Türkiye'de de güzel bir izleyici kitlesi var. Organizasyonla hem Antalya'yı tanıtmak hem de neler yapabildiğimizi dünyaya göstermek istiyoruz. Snooker sporunun Türkiye'de büyümesi için çaba gösteriyoruz." dedi.



İrten, turnuvanın dünya çapında çok geniş izleyici kitlesinin olduğunu ve Antalya'daki mücadelelerinin canlı yayınlandığını kaydetti.



Türk milli sporcular İsmail Türker ile Enes Bakırcı'nın da mücadele ettiği organizasyon, 13 Mart'ta sona erecek.





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