Slovenya uzatmalarda fişi çekti!

Slovenya 0-0'ın rövanşında Slovakya'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek UEFA Uluslar B Ligi'nde kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Slovenya uzatmalarda fişi çekti!
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23 Mart 2025 22:34

UEFA Uluslar B Ligi Kümede Kalma mücadelesi rövanş maçında Sloenya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Slovenya uzatmalarda 1-0'lık skorla kazandı.

Slovenya'ya galibiyeti getiren golü 95. dakikada Adam Gnezda Cerin kaydetti.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, maça ilk 11'de başladı ve mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Konyaspor'un Sloven oyuncusu Blaz Kramer ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 90. dakikada Timi Elsnik'in yerine oyuna dahil oldu. 

0-0'in rövanşında Slovenya, 1-0 kazanarak UEFA Uluslar B Ligi'nde kaldı.

Slovakta ise UEFA Uluslar C Ligi'ne düştü. 

 

 

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