Sivasspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Corendon Alanyaspor maçı öncesi Bartuğ Elmaz ve Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Corendon Alanyaspor maçı öncesi Bartuğ Elmaz ve Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.
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