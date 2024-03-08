Sivasspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek
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08 Mart 2024 14:23
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Corendon Alanyaspor maçı öncesi Bartuğ Elmaz ve Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

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