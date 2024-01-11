Sivasspor penaltı kazandı; Galatasaray itiraz etti

Sivasspor, Galatasaray maçının 84. dakikasında penaltı kazandı.
Korner sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Kamara'nın önünde kaldı. Kamara'nın vuruşu sonrası top Kerem Demirbay'ın koluna geldi ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi Alper Ulusoy'dan da aksi yönde bir inceleme kararı gelmeyince penaltı kullanıldı.
Topun başına geçen Fode Koita, 86. dakikasında topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik geldi.
Galatasaraylı futbolcular, bu karara uzun süre itiraz etti. Kerem Aktürkoğlu, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
Korner sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Kamara'nın önünde kaldı. Kamara'nın vuruşu sonrası top Kerem Demirbay'ın koluna geldi ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi Alper Ulusoy'dan da aksi yönde bir inceleme kararı gelmeyince penaltı kullanıldı.
Topun başına geçen Fode Koita, 86. dakikasında topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik geldi.
Galatasaraylı futbolcular, bu karara uzun süre itiraz etti. Kerem Aktürkoğlu, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
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