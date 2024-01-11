Sivasspor penaltı kazandı; Galatasaray itiraz etti

Sivasspor, Galatasaray'a karşı 84. dakikada penaltı kazandı. Galatasaraylı futbolcular bu karara uzun süre itiraz etti.

Haber; Sporx.com
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Sivasspor penaltı kazandı; Galatasaray itiraz etti
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11 Ocak 2024 18:49
Son güncelleme 11 Ocak 2024 18:52
Sivasspor, Galatasaray maçının 84. dakikasında penaltı kazandı.

Korner sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Kamara'nın önünde kaldı. Kamara'nın vuruşu sonrası top Kerem Demirbay'ın koluna geldi ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi Alper Ulusoy'dan da aksi yönde bir inceleme kararı gelmeyince penaltı kullanıldı.

Topun başına geçen Fode Koita, 86. dakikasında topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik geldi.

Galatasaraylı futbolcular, bu karara uzun süre itiraz etti. Kerem Aktürkoğlu, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.



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