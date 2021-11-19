Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2021 17:11
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.