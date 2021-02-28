Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilmiyor

Sivasspor, Süper Lig'deki son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasını bildi.

Haber; AA
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Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilmiyor
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28 Şubat 2021 15:53
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'deki son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Ligde dün deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Sivas ekibi, yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı. 

Süper Lig'de ikinci devreye deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan kırmızı-beyazlılar, sonraki haftalarda ise iyi bir grafik çizdi. 

Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Sivas temsilcisi, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmeyi başardı. 

Ligde 25. haftayı maç oynamadan (bay) geçiren kırmızı-beyazlı ekip, 26. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. 

Sivasspor, dün de deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.

Son 4 maçından 2 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Sivas ekibi, 8 puanı hanesine yazdırdı.



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