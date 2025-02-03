Sivasspor kupada Kocaelispor'a konuk olacak

Sivasspor Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Salı günü Kocaelispor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor kupada Kocaelispor'a konuk olacak
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03 Şubat 2025 13:03

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında 4 Şubat Salı günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kupaya 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Sivasspor, gruptaki ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

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