Sivasspor kupada Kocaelispor'a konuk olacak

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Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında 4 Şubat Salı günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında 4 Şubat Salı günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kupaya 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Sivasspor, gruptaki ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.