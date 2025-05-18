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18 Mayıs
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18 Mayıs
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0-04'
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0-04'
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0-04'
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1-04'
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1-1
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0-0
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Heracles-NEC Nijmegen
1-2
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2-0
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SC Heerenveen-Feyenoord
2-0
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18 Mayıs
Ulm-Preussen Muenster
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3-2
18 Mayıs
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1-1
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Sivasspor, küme düştü!

Samsunspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor, Süper Lig'de küme düştü!

calendar 18 Mayıs 2025 21:07 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 21:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sivasspor, küme düştü!
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Samsunspor ile kümede kalma savaşı veren Sivasspor karşı karşıya geldi. Samsunspor maçı 1-0 kazandı. Sadece bir maçı kalan Sivasspor, Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

Samsunspor'un golünü 9. dakikada Landry Dimatakaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor 35 puanda kaldı ve küme düştü. Samsunspor puanını 60 yaptı ve haftayı üçüncü sırada kapattı.

Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor, Alanyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada ceza sahası içindeki Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Ntcham'ın sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

9. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Dimata, savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Samsunspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Bola'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Holse'nin sert vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı, kaleci Ali Şaşal Vural çizgiden çıkardı.

76. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.

Samsunspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Schindler (Dk. 60 Muja), Holse (Dk. 83 Celil Yüksel), Emre Kılınç, Dimata (Dk.73 Moundilmadji)

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Efkan Bekiroğlu (Dk. 85 Menig), Moutoussamy, Charisis, Koita, Rodrigues (Dk. 61 Turgunboev), Simic (Dk. 46 Bekir Turaç Böke)

Gol: Dk. 9 Dimata (Reeder Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Camara, Dk. 44 Moutoussamy, Dk. 45+1 Ali Şaşal Vural (Net Global Sivasspor), Dk. 85 Celil Yüksel (Reeder Samsunspor)




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