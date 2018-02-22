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Sivasspor Göztepe maçı öncesi hazırlık maçı yaptı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda 21 Yaş Altı Takımı ile karşılaştı. Antrenman maçında Robinho rakibiyle mücadele etti.

Kaynak: AA
Sivasspor Göztepe maçı öncesi hazırlık maçı yaptı
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22 Şubat 2018 17:07
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanda 21 Yaş Altı Takımı ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, maçı 9-0 kazandı.

Demir Grup Sivasspor kafilesi, yarın İzmir'e gidecek. Kırmızı-beyazlı ekip, son 2 antrenmanını İzmir'de yapacak.

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