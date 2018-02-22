Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanda 21 Yaş Altı Takımı ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, maçı 9-0 kazandı.Demir Grup Sivasspor kafilesi, yarın İzmir'e gidecek. Kırmızı-beyazlı ekip, son 2 antrenmanını İzmir'de yapacak.