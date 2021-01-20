Sivasspor, Fenerbahçe karşısında moral peşinde

Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Haber; AA
Abone Ol
Sivasspor, Fenerbahçe karşısında moral peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2021 13:17
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sivasspor, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

Geride kalan süreçte 4. haftayı bay geçen Sivas ekibi, yaptığı 18 maçın 5'ini kazandı, 8'inde berabere kaldı ve 5'ini kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, bu kulvarda 23 puan topladı.

Puan cetvelinde 12. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe ise 38 puanla aynı puandaki lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2. sırada yer alıyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için