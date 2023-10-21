Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor
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21 Ekim 2023 15:55
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar Günü (yarın) sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Topladığı 10 puanla ligde 9. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat futbolcu bulunmazken kart cezalısı Charis Charisis, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

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