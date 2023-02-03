Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik!

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.
Müsabaka, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.
Ligde geride kalan 22 haftada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 21 puan topladı.
Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.
Müsabaka, Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.
Ligde geride kalan 22 haftada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 21 puan topladı.
Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.
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